Ehekrise? David Harbour äußert sich zu Trennungsgerüchten

Er redet endlich Klartext! David Harbour (48) und Lily Allen (38) hatten sich vor einigen Jahren kennen und lieben gelernt. 2019 machten die Turteltauben ihre Romanze offiziell. Im darauffolgenden Jahr schworen sich der Schauspieler und die Sängerin in Las Vegas die ewige Treue. Doch bereits seit einigen Wochen machen Gerüchte über eine Ehekrise die Runde. Nun äußert sich David zu den Spekulationen!

Gegenüber People verrät der Stranger Things-Darsteller, dass der anhaltende Streik in Hollywood ihre Beziehung belastet habe: "Ich kann Ihnen sagen, dass meine Frau es mag, wenn ich arbeiten gehe, weil es für sie schön ist, ihr Leben zu haben, und für mich ist es schön, mein Leben zu haben, und dass wir uns nicht gegenseitig auf die Nerven gehen, indem wir die ganze Zeit zusammen sind." Trotzdem seien sie sehr glücklich in ihrer Ehe: "Wir haben diese beiden Kinder und das ist so toll. Wir können sie großziehen und während unsere Ehe weitergeht, kommen wir uns immer näher", erklärt David in Bezug auf seine Stiefkinder.

Erst vor wenigen Wochen kamen Spekulationen über ein Liebes-Aus der beiden Stars auf, als die Musikerin ihrem Mann offenbar in den sozialen Medien entfolgte. Denn David war in der Followerliste der Schauspielerin auf Instagram nicht mehr aufzufinden. Kurz darauf berichtete ein Insider, dass die beiden bereits getrennte Leben führen würden.

Anzeige

Getty Images Lily Allen mit ihren beiden Töchtern und David Harbour

Anzeige

Getty Images Lily Allen, Sängerin, und David Harbour, Schauspieler

Anzeige

Getty Images David Harbour, Schauspieler, und Lily Allen, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de