Trennungsgerüchte: Lily Allen entfolgt Ehemann David im Netz

Was ist denn da bei Lily Allen (38) und David Harbour (48) los? Seit drei Jahren ist die Sängerin mit dem Schauspieler verheiratet: 2020 hatte sie ein Elvis Presley-Imitator in Las Vegas getraut, danach war im Fast-Food-Restaurant gefeiert worden. Zum dritten Hochzeitstag im vergangenen Monat teilte Lily noch eine süße Liebeserklärung an ihren Ehemann. Doch nun gibt es plötzlich auffällige Netzaktivitäten: Lily ist David wohl auf Social Media entfolgt!

Auf X diskutieren die Fans über die Aktion der Songwriterin und spekulieren direkt über eine Trennung: David ist nicht mehr in ihrer Followerliste auf Instagram zu finden. "Offenbar hat Lily Allen David Habour unfollowed", teilt ein Fan des Paares schockiert. "Lily Allen und David Harbour würden mir so etwas nicht antun", stellt ein andere allerdings entsetzt über das Traumpaar klar. Anders als seine Frau folgt der 48-Jährige Lilys Kanal allerdings noch.

Zuletzt wurden die beiden im vergangenen Monat zusammen gesehen. Für das W Magazin ließen sich Lily und David gemeinsam beim eleganten Dinner von Chanel in New York ablichten. Von Krise war damals noch keine Spur: Kuschelnd setzten sie sich für die Kamera in Szene.

