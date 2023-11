"Hexenjagd": Andreas Ellermann schießt gegen Iris Klein!

Er macht ihr eine klare Ansage. Iris (56) und Peter Klein (56) liefern sich schon seit Beginn dieses Jahres einen heftigen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit. Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) unterstellte ihrem Noch-Ehemann eine Affäre mit Moderatorin Yvonne Klein. Darauf entfachte ein regelrechter Krieg auf Social Media – und auch hinter den Kulissen scheint es ziemlich abgegangen zu sein. Nun äußert sich auch Andreas Ellermann zu der Thematik – und fordert ein Ende von Iris' Sticheleien!

In seiner Instagram-Story erzählt er seinen Followern davon, einen Tag mit Yvonne und Peter verbracht zu haben. Dabei habe er viele Geschichten gehört, die bis dato nicht öffentlich seien. "Ich kann mir kein großes Urteil erlauben, aber was da abgelaufen ist, das ist Hexenjagd", findet der Ex von Patricia Blanco (52). Die Beziehung zwischen Iris und dem Maler sei schon vorher "im Arsch" gewesen. "Da muss man nicht noch nachtreten. Dann sollte man sich einfach verabschieden, liebe Iris, und gut sein lassen", erklärt er der Ludwigshafenerin. Außerdem solle sie Yvonne in Ruhe lassen, denn: "Sie hat das nicht verdient, dass du sie so durch den Kessel jagst."

Zuletzt wütete Iris bei Das große Promi-Büßen und schoss im Videocall gegen die Blondine. "Yvonne ist eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie, ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt geschafft. Durch mich", wetterte sie. Außerdem habe Yvonne ihre Ehe kaputt gemacht.

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke verkleidet, Oktober 2023

ActionPress Andreas Ellermann, Unternehmer

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

