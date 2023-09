Nach Iris-Klein-Diss: Yvonne Woelke regt sich über Hate auf

Das Blatt hat sich scheinbar gewendet! Seit Anfang des Jahres können es Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (41) nicht lassen, in den sozialen Medien gegeneinander zu hetzen. Denn die Blondine soll eine Affäre mit dem damaligen Partner des Reality-Sternchens gehabt haben. Vor wenigen Tagen durfte die Mama von Daniela Katzenberger (36) auf der Fashion Week laufen – dies nahm sich die Berlinerin zum Anlass, erneut gegen sie zu schießen. Dass Yvonne nun wegen ihrer unfreundlichen Aussagen den Hate abbekommt, scheint ihr gar nicht zu gefallen!

"Es ist schon merkwürdig, dass kurz nach Iris' Auftritt auf der Fashion Week in New York die Welle der Hassnachrichten, welche gegen mich gerichtet sind, wieder zunehmen", schreibt die 41-Jährige in einem Statement auf Instagram. Dabei lässt es sich Yvonne nicht nehmen, Iris die Schuld zu geben. Denn die wollte zuvor mit ihrer Aussage "Stoppt Hass im Netz" gegen eben dieses Problem vorgehen, doch befeuerte auch in den sozialen Medien die Gerüchte um die Affäre. "Genau mit diesen Aktionen und falschen Behauptungen bewirkt sie das Gegenteil und schürt damit das Feuer des Hasses weiter an. Aber mir wirft man vor, ich würde hetzen?", regt sich die TV-Bekanntheit weiter auf.

"Mittlerweile kann ja jeder modeln. Und in Amerika interessiert das niemanden", wetterte die Reality-TV-Teilnehmerin zuvor gegen Iris. "Sie läuft halt leider nicht für Jean Paul Gaultier (71) oder Marc Cain. Tja, leider keine große Nummer", fügte Yvonne noch wenig beeindruckt hinzu.

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

ActionPress Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger

