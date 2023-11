Netflix-Star Barton Cowperthwaite (31) ist an Krebs erkrankt

Barton Cowperthwaite zeigt sich hoffnungsvoll. Der Schauspieler war vor allem durch seine Rolle als Oren Lennox in der Netflix-Serie "Dein letztes Solo" bekannt geworden. Doch nicht nur in Tanzfilmen und -serien fühlt sich der US-Amerikaner zu Hause, sondern auch im Musical und Theater. So hätten nun eigentlich seine Proben am Broadway in New York beginnen sollen, doch diese fallen jetzt flach: Bei Barton wurde ein Tumor gefunden...

Auf Instagram teilt der Schauspieler ein Selfie von sich aus dem Krankenhaus. Obwohl er in die Kamera lächelt, teilt er eine unerfreuliche Neuigkeit mit. "Gestern wurde bei mir mindestens ein Gliom im Stadium zwei diagnostiziert. Es ist ein ziemlich großer Hirntumor", klärt er seine Fans auf. Aus diesem Grund müsse er sich nun einer Hirnoperation unterziehen, danach warte eine Reha auf ihn, damit er wieder zurück zur alten Form findet. "Ich werde mein Bestes tun, um hier offen über meine Reise zu berichten. Ich habe vor, mich vollständig zu erholen", kündigt er an.

Da die Kosten für eine solche Operation und die Behandlung sehr hoch sind, sah sich Barton dazu gezwungen, einen Spendenaufruf zu starten. In diesem erklärt der 31-Jährige: "Die einzige Behandlungsmöglichkeit, um weiterhin ein erfülltes und glückliches Leben führen zu können, ist eine Operation." Auch wenn der Tumor mittlerweile schon so groß wie eine Zitrone ist, bleibt der Schauspieler hoffnungsvoll und scherzt: "Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade daraus."

Instagram / bartonc Barton Cowperthwaite im November 2023

Getty Images Barton Cowperthwaite im September 2023

Getty Images Barton Cowperthwaite, Schauspieler

