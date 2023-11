Oscar-Preisträgerin Grace Kelly wäre heute 94 Jahre geworden

Grace Kelly (✝52) wird nie in Vergessenheit geraten. 1982 hatte die Welt still gestanden: Die Schauspielerin verstarb im Alter von 52 Jahren nach einem tragischen Unfall: Sie war mit ihrem Wagen auf einer Serpentinenstraße unterwegs gewesen, verlor die Kontrolle über das Auto und stürzte in die Tiefe. Trotz einer stundenlangen Operation konnte nichts mehr für sie getan werden – sie fiel ins Koma und wurde für hirntot erklärt. Heute, am zwölften November, hätte Grace eigentlich ihren 94. Geburtstag feiern sollen – Promiflash blickt nun auf ihr Leben zurück.

Die gebürtige US-Amerikanerin zählte zu ihrer Zeit zu den erfolgreichsten Hollywood-Darstellerinnen: In den 1950er-Jahren wirkte sie laufend an Blockbustern wie "Bei Anruf Mord" und "Über den Dächern von Nizza" mit. Vor allem ihre Rolle in "Ein Mädchen vom Lande" machte sie zum Superstar, so wurde sie 1955 dafür mit einem Oscar ausgezeichnet. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere lernte sie dann den Mann ihres Lebens kennen: Fürst Rainier III. von Monaco (✝81). 1956 gaben sich die beiden das Jawort – die Hochzeit wurde durch die Fernsehübertragung zu einem bedeutenden Ereignis, das weltweit die Menschen mitverfolgten.

Der Einstieg in das Fürstentum fiel Grace aber alles andere als leicht: Sie haderte anfangs mit der Sprache, der Mentalität und dem Druck, der auf sie ausgeübt wurde. Zudem musste sie mehrere Krisen überstehen: Sie erlitt Fehlgeburten, musste sich mit Depressionen herumschlagen und unterlag ihrem Mann. Erst durch ihre Kinder Caroline (66), Albert (65) und Stéphanie (58) fühlte sie sich erst so richtig heimisch in dem Stadtstaat und fand ihren Platz in dem Fürstentum.

Anzeige

Getty Images Fürst Rainier III. von Monaco und Grace Kelly, 1965

Anzeige

Getty Images Grace Kelly beim Dreh von "Über den Dächern von Nizza", 1955

Anzeige

Getty Images Grace Kelly und Fürst Rainier mit ihren Kindern Albert und Caroline

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de