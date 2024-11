Grace Kelly brachte Sohn Albert von Monaco Thanksgiving nahe

Grace Kelly (✝52) wurde zwar in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren, doch nach ihrer Hochzeit mit Fürst Rainier III. (✝81) nannte sie sich Fürstin Gracia Patricia und lebte von dieser Zeit an als Royal in Monaco. Trotzdem blieb sie weiterhin ihren US-amerikanischen Wurzeln treu und gab diese sogar an ihren Sohn Fürst Albert II. (66) weiter. Besonders die Traditionen an Thanksgiving hielt sie in Europa am Leben. Im Interview mit People erinnerte sich Albert noch ganz genau daran: "Wir haben entweder im Palast Thanksgiving-Lunch gegessen oder uns dem American Club an der Riviera oder der Monaco/USA-Vereinigung angeschlossen."

Die gefeierte Oscarpreisträgerin hielt ihre Feste an Thanksgiving wohl unter anderem im Hotel de Paris in Monte-Carlo ab. Sie setzte sich damals auch für die passenden Gerichte an den Feiertagen ein – so stand ihretwegen Truthahn auf dem royalen Speiseplan. Albert erklärte, dass seine Mutter zu feierlichen Anlässen darauf bestand: "In den 1960er- und 1970er-Jahren war Truthahn auf europäischen Tischen praktisch unbekannt. [...] Wenn wir zu Thanksgiving keinen Truthahn im Palast hatten, dann gab es ihn eben zu Weihnachten."

Heute hat der 66-Jährige eine eigene Familie mit seiner Ehefrau Charlène (46). Gemeinsam mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella feiert er sogar noch "ab und zu" Thanksgiving. Außerdem bekam der Fürst noch zwei weitere Kinder namens Alexandre und Jazmin Grace Grimaldi – allerdings unehelich. Gerade Jazmin ähnelt ihrer berühmten Großmutter optisch sehr. Wie Aufnahmen von ihr auf einem vergangenen Event zeigen, erbte sie die markanten Gesichtszüge der beliebten Filmikone.

Mondadori Portfolio via Getty Images Grace Kelly bei ihrer Hochzeit 1956

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Zwillinge Jacques und Gabriella

