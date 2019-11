Grace Kelly (✝52) bleibt auch noch heute unvergessen! Als Schauspielerin und Stilikone wurde die US-Amerikanerin weltberühmt. 1956 wurde sie schließlich durch ihre Heirat mit Fürst Rainer III. von Monaco zu Fürstin Gracia Patricia von Monaco. Zusammen bekam das Paar zwei Kinder – 1982 zerrüttete jedoch ein großes Unglück die Familie: Im Alter von 52 Jahren wurde Grace bei einem Autounfall tödlich verletzt. Beim Anblick ihrer Enkelin Jazmin Grace Grimaldi (27) wird heute deutlich: In ihren Gesichtszügen lebt der Filmstar weiter!

Kürzlich erschien die 27-Jährige zusammen mit ihrem Freund Ian Mellenkamp bei den Princess Grace Awards im Plaza Hotel in New York. Seit Grace Kellys Tod ehrt die Stiftung Nachwuchstalente aus den Branchen Theater, Tanz und Film. Zu diesem Anlass hatte sich Jazmin Grace in eine traumhafte Abendrobe geschmissen: Im funkelnden Prinzessinnen-Look strahlte die royale Beauty über beide Ohren – und dabei war kaum zu übersehen: Ihr Lächeln ähnelte dem ihrer Oma, als diese einst in demselben Alter wie ihre Enkelin war.

In diesem Jahr standen die Princess Grace Awards unter einem ganz besonderen Stern – denn Grace wäre am 12. November 90 Jahre alt geworden. Neben Jazmin besuchten auch Graces Sohn Fürst Albert II. (61) sowie ihr Cousin John Francis und Neffe D. Christopher Le Vine die Veranstaltung.

ActionPress Ian Mellencamp und Jazmin Grace Grimaldi bei den Princess Grace Awards 2019

Anzeige

Getty Images Grace Kelly, Schauspielerin

Anzeige

John Nacion/starmaxinc.com Fürst Albert II. bei den Princess Grace Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de