Beyoncé und Co.: Starauflauf bei Leo DiCaprios Geburtstag

Leonardo DiCaprio hat sie alle! Am 11. November wurde er 49 Jahre alt. Dieses besondere Ereignis feierte der Schauspieler natürlich mit einer großen Party in Beverly Hills. Da er bereits seit seinem 15. Lebensjahr im Rampenlicht steht, hat er in all den Jahren auch zahlreiche hochkarätige Freunde angesammelt. Diese begingen seinen Ehrentag mit ihm: Leos Gästeliste war gespickt mit zahlreichen Prominenten!

Wie People berichtet, kamen nicht nur Beyoncé (42) und ihr Ehemann Jay-Z (53) zu der Party, sondern auch weitere Musiker wie Tyga (33), Snoop Dogg (52) und Lil Wayne (41). Letzterer performte sogar auf dem Event! "Irgendwann haben alle Hip-Hop-Klassiker gesungen", berichtet ein Insider. Unter den Gästen waren außerdem Kim Kardashian (43) und Corey Gamble (43), Rita Ora (32) und ihr Mann Taika Waititi (48) sowie die Schauspieler Zoe Saldana (45), Chris Rock (58) und Zoë Kravitz (34) mit ihrem Verlobten Channing Tatum (43). Bei so viel Staraufgebot blieb der Jubilar trotzdem die Hauptperson, wie die Quelle berichtet: Leo sei "hochgehoben und durch den Raum getragen" worden. Das rauschende Fest ging anschließend bis weit nach 4 Uhr morgens.

Natürlich war auch Leos aktuelle Flamme Vittoria Ceretti (25) auf seiner Geburtstagsparty. Besonders ihr Outfit sorgte für Aufsehen: Sie erschien in einer zerrissenen und dreckigen Hose. Ihrem Freund scheint es gefallen zu haben: Laut Informant waren der Titanic-Darsteller und das Model "die ganze Nacht über zärtlich und küssten sich."

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im Juni 2023 in Sydney

Getty Images Lil Wayne, Rapper

ActionPress Vittoria Ceretti bei der Geburtstagsparty von Leonardo Dicaprio

