Leo DiCaprios Geburtstag: Vittoria kommt mit dreckiger Hose!

Leonardo DiCaprio (49) feierte Geburtstag! Am Samstag wurde der Schauspieler 49 Jahre alt. Für seinen Ehrentag schmiss er eine kleine Party in einem angesagten Restaurant in Santa Monica. Dabei lag der Fokus jedoch nicht auf dem Geburtstagskind, sondern auf seiner aktuellen Freundin Vittoria Ceretti (25). Sie zog mit der Wahl ihres Outfits alle Blicke auf sich. Vittoria erschien in einer ziemlich dreckigen Hose beim Geburtstags-Dinner!

Auf den Fotos ist zu sehen, wie das Model die Location verlässt. Während sie sich obenrum top gestylt zeigte, sorgt ihre Hose für Verwirrung: Vittoria trug eine lockere Jeans, die voller Dreck war. Zudem war der Stoff an den Kniescheiben aufgerissen. Zu ihrem Look kombinierte die 25-Jährige noch ein paar glitzernde High Heels und eine schwarze elegante Handtasche.

Ebenfalls bei der Party anwesend war Leos Kumpel Tobey Maguire (48). Der Schauspieler schien auf die Fotografen eher weniger Lust zu haben. Sichtlich genervt versteckte er sein Gesicht hinter einer Baseballcap, während er zu seinem Auto lief.

