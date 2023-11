"Offiziell Mann und Frau": Clea-Lacy Juhn hat geheiratet!

Clea-Lacy Juhn (32) ist unter der Haube und total happy! Im April gab die einstige Bachelor-Siegerin bekannt, dass sie nach der Trennung von Riccardo Basile (32) wieder verliebt ist. Wenige Monate danach gingen die Influencerin und ihr Liebster Hasim bereits den nächsten Schritt – sie verlobten sich. Nun läuteten für Clea-Lacy und ihren Schatz bereits die Hochzeitsglocken: Sie haben endlich Ja gesagt!

Via Instagram macht Clea-Lacy die schönen Neuigkeiten nun bekannt. "Ja! Wir haben den Bund fürs Leben geschlossen und sind jetzt offiziell Mann und Frau. Wir könnten nicht glücklicher sein", schwärmt die Beauty zu einigen Schnappschüssen ihres Hochzeitstages. An ihrem großen Tag strahlte Clea-Lacy in einem Zweiteiler, der sich aus einem schlichten Rock im A-Linien-Stil und einem mit perlenbesetzten Oberteil zusammensetzte.

Clea-Lacys Gatte bringt bereits eine Tochter mit in die Ehe. Das findet die 32-Jährige aber überhaupt nicht schlimm. "Ich empfand es sogar eher positiv, dass er bereits eine Tochter hat. Das hat das Ganze letzten Endes vollkommen gemacht", erklärte die TV-Bekanntheit ihren Fans in einer Fragerunde auf Social Media.

Anzeige

Instagram / clea_lacy Akim Von Zamunda, seine Tochter und Clea-Lacy Juhn im Juni 2023

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Partner, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de