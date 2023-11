Patricia Blanco schießt gegen "Samariterin" Yvonne Woelke

Patricia Blanco (52) teilt gegen Yvonne Woelke (41) aus! Vor wenigen Wochen hatte sich die Schauspielerin kritisch gegen die Promi-Tochter geäußert: Yvonne hatte Angst, dass ihr guter Freund Peter Klein (56) bei Promi Big Brother auf Patricia treffen könnte. Zu diesem Zeitpunkt war die Teilnahme noch nicht bestätigt – jetzt ist bekannt, dass die beiden definitiv im Container aufeinandertreffen werden. Von Yvonnes Aussagen hält Patricia so gar nichts: Sie schießt gegen die Schauspielerin.

"Ich finde das großartig von Yvonne Wölke, dass sie sich so sorgt. Ich finde das ganz, ganz großartig", stichelt Patricia im Promiflash-Interview. Eine Sache schätze sie besonders an ihrer TV-Kollegin: "Ich finde vor allen Dingen ihre Fürsorge so toll, wie sie sich um den verheirateten Peter Klein kümmert." Deswegen hat die 52-Jährige auch gleich einen tollen Ratschlag für sie dabei: "Ich finde, Yvonne Woelke sollte als Samariterin arbeiten."

Die Blondine teilte vor wenigen Wochen gut gegen die Ex von Andreas Ellermann aus. "Ich kenne Patricia sehr gut. Ich weiß, dass sie ausfallend und aggressiv werden kann", erklärte Yvonne gegenüber Bild. Zudem verstehe sich Patricia auch gut mit Peters Ex und Yvonnes Erzfeindin Iris Klein (56). "Vielleicht zieht Iris ja sogar auch noch ein. Dann wird es richtig eng für Peter, gegen zwei Furien!", wetterte die Schauspielerin. Deswegen habe sie sich jetzt mit Patricias Ex-Freund Andreas verbündet. Der Millionär hatte seine eigene Teilnahme bei "Promi Big Brother" abgesagt.

SAT.1/Nadine Rupp Patricia Blanco, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco auf dem Oktoberfest 2019

Action Press / AEDT Yvonne Woelke im September 2023

