Seltener Auftritt! Nicole und Sofia Richie zusammen auf Gala

Das bekommen Fans selten zu sehen! Nicole (42) und Sofia Richie (25) gehören zu dieser Sorte von Geschwistern, die sich lieben und einander schätzen. Trotz des Altersunterschieds der beiden Töchter des legendären "We are the World"-Sängers Lionel (74) sind sie seit Tag eins unzertrennlich. Dennoch kommt es nur selten vor, dass man die Modedesignerin und das Model gemeinsam auf Veranstaltungen sieht. Doch am Samstag war es mal wieder so weit: Die berühmten Schwestern posierten zusammen auf der "Baby2Baby"-Gala!

So wie der Großteil der Prominenz glänzt auch die 25-jährige Sofia in einem schwarzen Look auf dem Event. Ihr hochgeschlossenes Kleid mit langen Ärmeln ist mit dunklen Streifen, einem Fransenrock und einer Tüllschleppe versehen. Lionels Adoptivtochter Nicole zieht jedoch mit einer bodenlangen weinroten Samtrobe alle Blicke auf sich – mit ihren Smokey Eyes hat der Look eine mystische Note. Begleitet werden die Beautys von ihren Ehemännern in adretten Anzügen.

Neben Nicole, Gatte Joel Madden (44), Sofia und ihrem frisch angetrauten Mann Elliot Grainge versammelten sich auch andere wichtige Persönlichkeiten auf dem Teppich der "Baby2Baby"-Gala. Die Stars Kim Kardashian (43), Model Chrissy Teigen (37) und Sängerin Demi Lovato (31) boten in ihren schwarzen Designer-Kleidern den wohl schönsten Anblick des Abends.

