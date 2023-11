Sex mit Melody ohne Kondom: Chris Broy streitet alles ab!

Es steht nun Aussage gegen Aussage! Melody Haase (29) verriet vor wenigen Tagen, dass sie angeblich Sex mit Chris Broy (34) gehabt hatte. Damals hatte sie im TV bei The Real Life - #nofilter einen Schwangerschaftstest gemacht, doch zu dem Zeitpunkt hatte niemand gewusst, um wen es ging. Offenbar soll der Realitystar die Sängerin auch überredet haben, kein Kondom zu benutzen. Jetzt äußert sich Chris!

In einer aktuellen B:Real-Folge spricht Gino Bormann (35) den Ex von Evanthia Benetatou (31) auf die Thematik an. Denn der Berliner findet, dass Chris' Umgang mit Frauen nicht gehen würde. "Es ist immer die gleiche Show, die Chris abzieht. [...] Das geht so nicht mit den Girls", betont die Prince Charming-Bekanntheit im Einzelinterview. Chris soll nämlich jeder Frau die großen Gefühle vorgaukeln – auch Melody damals. "Was ist, wenn ich dir sage, dass wir gar nichts miteinander hatten?", erwidert der einstige Sommerhaus-Kandidat.

Kurz geschockt schenkt Gino seinem TV-Kumpel dann jedoch wenig Glauben. Doch Chris stellt erneut klar: "Ich hatte keinen Sex mit Melody." Er finde es komisch, dass nun, nach langer Zeit, solche Behauptungen aufgestellt werden. Hier scheint noch jede Menge Klärungsbedarf zu herrschen...

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, 2021

