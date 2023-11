Hört Inka Bause bald als "Bauer sucht Frau"-Moderatorin auf?

Wie lange möchte Inka Bause (54) noch für Bauer sucht Frau vor der Kamera stehen? Die gebürtige Leipzigerin führt seit 2005 durch das beliebte Datingformat und verhilft liebeshungrigen Singles zu ihrem großen Glück. Am 20. November startet bereits die 19. Staffel der Sendung, die ebenfalls wieder von Inka moderiert wird. Doch hat sie sich auch schon mal übers Aufhören nachgedacht?

"Es kam bis jetzt für mich nicht die Frage auf. Ich erfahre jedes Jahr, ob ich moderieren darf oder nicht, weil ich keinen Exklusivvertrag habe", erzählte die 54-Jährige laut Weser Kurier der Agentur Teleschau. Das finde sie aber auch gut so – sie wolle jederzeit gehen können. Wenn die Zusammenarbeit von Senderseite aus beendet werden sollte, wäre sie nicht sauer: "Es könnte zum Beispiel ein neuer Senderchef zu mir sagen, dass ich durch eine jüngere Moderatorin ersetzt werde. Und glauben Sie mir: Ich würde mich für die neue Kollegin freuen, weil ich damals eben auch Menschen hatte, die mir eine Chance gaben.“

Anfangs hatten viele an "Bauer sucht Frau" gezweifelt. "Wir haben nicht gedacht, dass wir die ersten zwei Staffeln überleben", hatte Inka vor wenigen Tagen gegenüber Bunte erzählt. Es habe am Anfang "ganz viel Häme" gegeben. Doch alle hätten an einem Strang gezogen, sodass das Format schließlich zu einem großen Erfolg wurde.

RTL / Markus Nass Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

RTL Inka Bause mit dem "Bauer sucht Frau"-Cast 2023

RTL Inka Bause, Sängerin

