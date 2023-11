Inka Bause blickt auf harten "Bauer sucht Frau"-Start zurück

Inka Bause (54) erinnert sich an die Anfänge von Bauer sucht Frau zurück. Die Moderatorin führt seit 2005 durch die Kuppelshow, in der sich einsame Bauern und Bäuerinnen verlieben wollen. In wenigen Wochen startet bereits die 19. Staffel des Formats. Dass es so gut läuft, hätte sich früher aber wohl kaum jemand denken können. Inka gibt nun Einblicke in den holprigen Start der Show.

"Wir haben nicht gedacht, dass wir die ersten zwei Staffeln überleben", erzählte die 54-Jährige im Interview mit Bunte. Nur wenige hätten an das Projekt geglaubt. Gegen das Team hätte es "ganz viel Häme" gegeben, doch alle haben wohl zusammen an einem Strang gezogen: "Jetzt haben wir es geschafft, dass sich die Leute nicht mehr fragen: 'Ist das echt?'"

"Bauer sucht Frau" dürfte mittlerweile auch mit die erfolgreichste Kuppelshow im deutschen Fernsehen sein. "Nach über dreißig Kindern, dreißig Hochzeiten und ganz vielen glücklichen Paaren ist es wohl jedem klar, dass das keine gescriptete Doku ist", betonte Inka. Man kümmere sich in der Show einfach um die ganzen Kandidaten. "Mittlerweile auf der ganzen Welt", fügte sie hinzu.

Anzeige

RTL / Markus Nass Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL / Pascal Buenning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

RTL Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de