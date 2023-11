"Mein Daddy": Bestätigt Kourtney Kardashian hier die Geburt?

Ist das etwa Kourtney Kardashians (44) Baby-Bestätigung? Anfang November soll der kleine Wonneproppen der Reality-Bekanntheit und ihrem Mann Travis Barker (48) auf die Welt gekommen sein. Zwar bestätigten die beiden die Geburt bisher nicht, doch es kamen immer mehr Indizien hinzu, die auf die Ankunft hinwiesen. Nun feiert Travis seinen Geburtstag – und Gattin Kourtney gratuliert mit einem Hinweis auf ihren Nachwuchs.

Es ist das erste Mal, dass Kourtney sich konkret zu Wort meldet, seit ihr kleiner Sohn geboren sein soll. Zum Ehrentag ihres Mannes schreibt sie ihm auf Instagram einen rührenden Tribut. "An meinen Ehemann, meinen Seelenverwandten, meinen besten Freund, meinen Liebsten, meinen Daddy für unseren kleinen Jungen, mein Ein und Alles...", beginnt sie. Zwar bestätigt sie die Geburt des Babys damit nicht, aber immerhin gibt sie ihren Fans einen kleinen Hinweis, dass ihr Sohnemann auf der Welt sein könnte.

Kurz nach der angeblichen Geburt teilte Kourtney allerdings schon einmal einen Text, der ihre Emotionswelt zusammenfasste. "Es schleichen sich falsche Schuldgefühle ein, die dir sagen, dass du es nicht verdienst, so reich gesegnet zu werden", meinte die 44-Jährige in ihrer Story. Es sei eine Zeit des Überflusses. "Dein Becher läuft über vor Segen", richtete sie sich an niemand Bestimmtes in ihrem Leben.

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit, und Travis Barker, Musiker

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

