Hannelore Kramm überlebte bereits einen schweren Autounfall

Sie hatte schon vor ihrem Tod einige Schicksalsschläge verkraften müssen! Am 8. November starb Hannelore Kramm (✝81) an einem Herzstillstand. Ihr Ehemann Heino (84) konnte in den letzten Minuten nicht bei seiner geliebten Frau sein – er war geschäftlich in Berlin unterwegs. Der Musiker leidet sehr unter dem Verlust seiner großen Liebe. Hannelore kam dem Tod aber schon einmal gefährlich nah: Sie hatte bereits einen schweren Autounfall überlebt.

Wie Bild berichtet, hatte Heinos Frau in den 1970er Jahren einen schweren Verkehrsunfall, bei dem sie sich mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte. Diese hätten sich im Alter wieder bemerkbar gemacht. Zuletzt habe Hannelore einen Rollator gebraucht und habe deswegen ihren Mann nicht mehr bei seinen Auftritten unterstützen können.

Bei dem tragischen Unfall stand Heino ihr wie immer zur Seite. Weil seine Liebe zu seiner Frau so groß war, wollte er noch einmal mit ihr vor den Traualtar schreiten. "Ich würde Hannelore sehr gerne noch mal in Weiß heiraten", schwärmte Heino 2021 noch im Interview mit Das neue Blatt. Sie hätten sich das beide sehr gewünscht.

Getty Images Heino und Hannelore im Dezember 2012 in München

Getty Images Hannelore Kramm, Frau von Heino

Getty Images Heino (r.) mit seiner Frau Hannelore, im September 2005 in Berlin

