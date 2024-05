Heinos Frau Hannelore Kramm (†) wäre heute 82 Jahre geworden

Im vergangenen Jahr musste Heino (85) Abschied nehmen. Seine geliebte Frau Hannelore Kramm (✝81) erlitt Anfang November einen Herzstillstand und verstarb im Alter von 81 Jahren. Für den "Alte Kameraden"-Interpreten war der Verlust seiner Liebsten schwer zu verkraften, wie er damals im Interview mit Bild gestand. "Es wird eine lange Zeit dauern, bis ich wieder zur Normalform auflaufe – wenn überhaupt. Mit Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben", teilte der Musiker herzzerreißende Worte. Seither hält Heino die Erinnerung an seine Ehefrau immer wieder hoch. Auch heute wird der Sänger sicher an sie denken, denn Hannelore wäre heute 82 Jahre alt geworden.

Schon zu ihrem 45. Hochzeitstag, den das Paar eigentlich am 3. April gefeiert hätte, ließ sich Heino etwas ganz Besonderes einfallen. An das Grab seiner großen Liebe brachte der Schlagerstar 45 rote Rosen. "Meine Gefühlslage war schrecklich, als ich mit den Rosen vor Hannelores Grab stand. Jeder, der seinen Lebensmenschen verloren hat, kann das wohl nachvollziehen. Meine Trauer hat mich völlig überwältigt", betonte der 85-Jährige vor wenigen Wochen im Interview mit Bild. Trotz seiner Trauer wollte Heino die Tradition wahren. Der Musiker schenkte seiner Hannelore nämlich an jedem Hochzeitstag so viele Rosen wie die jeweilige Anzahl ihrer Ehejahre.

Der Schlagerstar und die Schauspielerin verbrachten den größten Teil ihres Lebens zusammen. Doch wie lernten sie sich kennen? Im Jahr 1972 führte das Schicksal die beiden während der Dreharbeiten zu Heinos Film "Blau blüht der Enzian" zusammen. "Wir waren beide damals nicht mehr so glücklich verheiratet: Hannelore nicht mit ihrem Alfie und ich nicht mehr mit meiner Lilo", berichtete Heino in seinem Buch "Heimat – Wo das Herz zu Hause ist". Also trennten sich beide von ihren jeweiligen Partnern und starteten gemeinsam einen Neuanfang – und das mit Erfolg! Ganze 44 Jahre führten Heino und seine Hannelore eine glückliche Ehe.

Hannelore Kramm und Heino im Februar 2012

Heino mit seiner Frau Hannelore

