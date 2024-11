Heino errichtet einen besonderen Grabstein für Hannelore (†)

Der beliebte Sänger Heino (85) musste am 8. November 2023 von seiner Ehefrau Hannelore Kramm (✝81) Abschied nehmen, nachdem sie an einem plötzlichen Herztod gestorben war. Wie Bild nun berichtet, ließ er rund ein Jahr später den speziell für sie angefertigten Grabstein auf einem Friedhof in Kitzbühel aufstellen. Einige neue Aufnahmen zeigen dieses ehrwürdige Grabmal, das aus poliertem Granit in der Form von zwei Engelsflügeln besteht. Zudem ist eine Bronzestatue der heiligen Mutter Maria mit dem Jesuskind dazwischen zu erkennen. Auf dem Stein ist die Unterschrift von Hannelore in einem Goldton zu lesen – auf die Geburts- und Sterbedaten wurde jedoch verzichtet.

Der 85-Jährige betont gegenüber Bild, wie wichtig es ihm persönlich war, den perfekten Grabstein für die Darstellerin zu finden: "Ich wollte, dass Hannelores Grabmal etwas Besonderes ist. Sie war wie ich sehr religiös, und das sollte ihr Grabmal widerspiegeln. Ich glaube, sie wird im Himmel lächeln, wenn sie den Stein von oben aus sieht." Der Star erklärt zudem, dass er regelmäßig an das Grab geht, um zu beten und mit ihr zu reden.

Der Künstler und seine einstige Gattin waren rund 50 Jahre ein Paar. Hin und wieder gedenkt er seiner langjährigen Liebe öffentlich und lässt die Fans an seiner Gefühlswelt teilhaben. So postete er rund ein halbes Jahr nach dem Tod auf Social Media anlässlich ihres Geburtstags ein privates Foto von ihr, auf dem sie glücklich in die Kamera lächelt. Unter dem rührenden Instagram-Beitrag schrieb er: "Unsere Hannelore wäre heute 83 Jahre alt geworden. Wir denken an Dich und vermissen Dich sehr. In ewiger Liebe!"

Getty Images Heino und Hannelore im Januar 2015 in München

Getty Images Heino und Hannelore Kramm in Hamburg, Februar 2012