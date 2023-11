Ist das der wahre Grund für Prinz Harrys royalen Rücktritt?

Woran hat es wirklich gelegen? Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) erklärten im Jahr 2020 ihren Austritt aus dem britischen Königshaus und damit ihren Rücktritt von allen royalen Pflichten. In den USA wollten sich die Turteltauben gemeinsam mit ihren beiden Kindern ein neues Leben aufbauen. Doch nun behauptet ein Insider, dass das gar nicht der wahre Grund für den royalen Exit gewesen sein soll!

Der Journalist Omid Scobie, der zuvor bereits eine Biografie über Harry und Meghan verfasst hat, stellt in seinem bald erscheinenden Buch "Endgame" einige neue Behauptungen über die Königsfamilie auf. In einem Auszug, der People vorliegt, enthüllt er den angeblich wahren Grund, warum der Herzog von Sussex die königliche Familie verlassen musste: "In den Augen einiger Mitglieder der Institution ist Harry eine Bedrohung für die Krone. Die Freiheit, seinem eigenen Denken außerhalb der Grenzen der Institution freien Lauf zu lassen, hat ihn zum Feind gemacht", vermutet Omid.

Die Veröffentlichung seiner umstrittenen Memoiren "Reserve" sei laut dem Autor "sein letzter Versuch gewesen, seiner Familie zu sagen, wie er sich seit Jahren gefühlt hat". "Denn offensichtlich gab es nie ein Forum, das offen genug war, um diese Gespräche zu führen oder diese Gefühle zu teilen", erklärt er weiter.

