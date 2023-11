Ist er der Sommerhaus-Loser? Fans zerreißen Maurice im Netz

Er kann offenbar die Fans nicht für sich gewinnen. In der diesjährigen Staffel vom Sommerhaus der Stars kämpften Maurice Dziwak und seine Ex-Freundin Ricarda Raatz um den Sieg. Am Ende reichte es immerhin für den dritten Platz. Doch der Influencer zeigte sich nicht immer von seiner besten Seite – vor allem im Umgang mit seiner Freundin. Beim großen Wiedersehen scheint er damit nicht aufhören zu wollen: Die Sommerhaus-Fans sind entsetzt von Maurice' Verhalten.

Vor allem auf X nehmen die Fans den einstigen Are You The One-Teilnehmer heftig auseinander. Ein negativer Kommentar reiht sich an den nächsten. "Maurice' Mama kann sich nur für ihn schämen, hoffentlich schmeißt sie ihn raus", schimpft ein User und ein anderer wird noch deutlicher: "Wie tief will Maurice eigentlich noch sinken? Kann er gleich mit Walentina in den Sonnenuntergang reiten – außerhalb des Fernsehens." Andere scheinen die Situation aber eher zu belächeln und machen fleißig Witze über den Realitystar: "Der kleine Maurice möchte aus dem Kindergarten abgeholt werden."

Eine, die besonders unter Maurice' Umgangsweise zu leiden schien, war seine Ex Ricarda. Die Trennung erfolgte fast unmittelbar nach dem Sommerhaus. Auch dazu haben die Fans – vor allem nach dem heutigen Abend – eine klare Meinung: "Ricarda hat alles richtig gemacht. Die Trennung ist das Beste, was ihr hätte passieren können." Und Ricarda scheint da ganz ähnlicher Meinung zu sein.

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im August 2022

