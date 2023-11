Noel Gallaghers angeblicher Flirt äußert sich zu Gerüchten!

Sie spricht Klartext! Wie Anfang des Jahres bekannt wurde, sind der Musiker Noel Gallagher (56) und seine Frau Sara MacDonald getrennt. Der Oasis-Star und die Publizistin waren 22 Jahre ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Kürzlich wurden die Scheidungspapiere unterzeichnet. Noel wurde nun eine Liaison mit der Make-up-Artistin Sally O'Neill nachgesagt – diese äußert sich nun zu den Gerüchten!

The Sun bezog sich auf Insiderinfos, laut denen der Sänger es ernst mit der Star-Stylistin meinen würde. Nun bezog Sally aber selbst via Instagram Stellung zu der angeblichen Romanze. In ihrer Story teilte die Engländerin einen Screenshot des Artikels und kommentierte diesen: "Das ist mir neu – ich hab ihn noch nie getroffen." Sally, die bereits Stars wie Victoria Beckham (49) oder Kate Moss (49) schminkte, verneint die Liebesgerüchte damit klar.

Der Musiker musste für die Scheidung von seiner Ex-Frau tief in die Tasche greifen: Laut The Sun habe Sara knapp 23 Millionen Euro von Noel erhalten – obendrauf soll ihr das rund 9 Millionen Euro teure Anwesen in Hampshire zugesprochen worden sein.

Instagram / sallyoneill1 Sally O'Neill, Make-up-Artistin

Getty Images Noel Gallagher , Musiker

Getty Images Sara McDonald und Noel Gallagher im Oktober 2018

