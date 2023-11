Süß! Loredana Wollnys Sohn Aurelio macht erste Schritte

Sie feiert einen Meilenstein. Loredana Wollny (19) ist Teil der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands. Auch sie selbst arbeitet da inzwischen an ihrer eigenen kleinen Familie. Im Dezember letzten Jahres wurden sie und ihr Verlobter Servet zum ersten Mal Eltern. Seither genießen sie ihr privates Glück in vollen Zügen – und lassen daran auch ihre Community teilhaben. Nun berichtet der TV-Star von einem besonderen Moment im Leben ihres Sohnes. Aurelio hat seine ersten Schritte gemacht.

"Wir sind so unglaublich stolz auf dich – das kann ich gar nicht in Worte fassen. Wir lieben dich/euch", schreibt die Wollny-Tochter in ihrer Instagram-Story. Der Grund ihrer Begeisterung: Sprössling Aurelio steht fortan auf eigenen Beinen. Ein kurzes Video zeigt, wie ihr elf Monate alter Sohn die ersten Laufversuche unternimmt. Dabei bringen nicht nur die sichtlich stolzen Eltern ihre Begeisterung zum Ausdruck. Auch der kleine Mann klatscht nach seinem kurzen Spaziergang freudig in die Hände.

Erst vor wenigen Wochen feierten die 19-Jährige und ihr Liebster einen weiteren großen Schritt in ihrem Leben. Eine Folge von Die Wollnys zeigte, wie Servet ganz romantisch am Strand um Loredanas Hand anhielt. "Wir haben ein Baby, wir haben eine schöne Beziehung. [...] Deswegen wollte ich dich fragen: Willst du meine Frau werden?", fragte er sie daraufhin.

