Wie steht es um Ex-Bachelor Oliver Sannes Heiratspläne?

Liegt die Hochzeit etwa auf Eis? Der ehemalige Rosenkavalier Oliver Sanne (37) versuchte 2015 bei Der Bachelor die große Liebe zu finden. Mittlerweile hat er diese in Influencerin Jil Rock gefunden. Seit 2020 sind die beiden sogar verlobt und planen seither eine große Hochzeit. Doch wie sieht es mit dieser mittlerweile aus? Oli verrät nun ein paar Details zu seinem großen Tag mit Jil!

Im Interview mit RTL plaudert der 37-Jährige über die Pläne. Besonders konkret wurde er dabei aber nicht. Denn wie es aussieht, wollen sich die zwei jetzt doch noch etwas Zeit mit ihrem großen Tag lassen. "Jil hatte eine neue, schöne berufliche Herausforderung angetreten, wo sie sich erst einmal einleben wollte. Wir gucken einfach, was die Zeit so bringt", berichtet der einstige TV-Casanova. Beide seien aber nach wie vor total glücklich. Doch was steckt hinter ihrem Liebesglück?

"Wir sind einfach ein starkes Team. Ich denke, dass Auf und Abs in einer Beziehung normal sind. Aber wichtig ist, dass man diese übersteht und das schaffst du, wenn du wirklich auch ein Team bist, eine Grundbasis hast, ein Fundament hast", erklärt der Fitness-Coach und fügt hinzu: "Man hält zusammen, man ist charakterlich auf einer Wellenlänge, man hat die gleichen Ziele und Werte."

Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und seine Verlobte Jil

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Reality-Star

Anzeige

Instagram / jil.rock Jil Rock und Oliver Sanne im Sommer 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de