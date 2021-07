Sind Oliver Sanne (34) und Jil Rock (29) bald Mann und Frau? Vor wenigen Jahren fand der einstige Bachelor in der 29-Jährigen endlich die Richtige, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will. Deshalb machte der Fitnessökonom seiner Liebsten im vergangenen Jahr live im TV einen Antrag – und die Beauty sagte "Ja". Nun hat das Pärchen endlich einen Hochzeitstermin gefunden.

Diese schöne Nachricht verkündet Jil auf ihrem Instagram-Profil. "Heute haben wir alles beim Standesamt eingereicht und den Termin fix gemacht. Hoffentlich klappt alles!", schreibt sie zu einem Bild. Auf dem Foto halten sie und Oli ihre ausgestreckten Hände in die Kamera, auf denen "We say yes" (zu Deutsch: "Wir sagen Ja") geschrieben steht. Welches Datum das Pärchen für seinen großen Tag gewählt hat, verraten die zwei aber bislang noch nicht.

Dass es Oli mit seiner Liebsten ernst ist, machte er in der Vergangenheit immer wieder deutlich. Die Beauty bekam sogar ein eigenes Kapitel in seinem Buch "Scheinwelt – Klartext zu Reality-TV & Influencern". "Jil war eine Naturgewalt im besten Sinne, so natürlich und super locker", erinnerte er sich in der Lektüre an seine erste Begegnung mit Jil.

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne, Promipärchen

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne im Oktober 2020

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im Februar 2019

