Dreharbeiten für finale "Stranger Things"-Staffel gehen los!

Auf diese Nachricht haben die Fans gewartet! Mit der Netflix-Serie Stranger Things landeten die Duffer Brothers (39) einen gigantischen Hit. Derzeit warten die Zuschauer sehnsüchtig auf die fünfte und finale Staffel des Mystery-Abenteuers – diese verzögerte sich aufgrund der Streiks in Hollywood allerdings. Dass diese nun zu Ende sind, lässt Fans hoffen – und das offenbar zu Recht. Hopper-Darsteller David Harbour (48) verkündet, dass die Dreharbeiten nun endlich starten!

"Wir müssen die letzte Staffel von 'Stranger Things' in den Kasten kriegen, oder nicht?", äußert sich der Schauspieler im Gespräch mit Variety, als er auf seine Pläne nach dem Streik angesprochen wird. Dabei teasert er zudem den Drehstart an! "Ich muss in ein paar Tagen dort sein. Wir müssen loslegen – wir sind spät dran", fügt David hinzu. Er verspricht den Fans, dass sie alle so hart und schnell wie möglich arbeiten werden, denn die Anhänger der Serie können kaum erwarten, was passiert.

Bereits vor wenigen Wochen teaserte der 48-Jährige an, dass die Serie mit einem großen Knall enden würde. "Es ist fantastisch, so wie immer", schwärmte er von dem Drehbuch der Duffer Brothers, die sich selbst übertroffen hätten. "Es ist auch ein verdammt großes Unterfangen. Die Requisiten und die Drehbücher sind größer als alles, was wir bisher gemacht haben", verriet David stolz im Podcast "Happy Sad Confused".

Anzeige

Getty Images David Harbour, Schauspieler

Anzeige

Courtesy of Netflix David Harbour in "Stranger Things"

Anzeige

Courtesy of Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Natalia Dyer in "Stranger Things"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de