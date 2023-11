Heinos verstorbene Ehefrau Hannelore wurde bereits beerdigt

Hannelore Kramm (✝81) hat die letzte Ruhe gefunden. Am Mittwoch wurde die traurige Nachricht bekannt, dass Heinos (84) Frau tot ist. Die Liebste des Schlagermusikers soll vor wenigen Tagen in ihrem Zuhause in Kitzbühel gestorben sein. Die Österreicherin soll einen Herzstillstand erlitten haben. Den äußerst schmerzhaften Verlust behielt der Sänger rund eine Woche für sich. Heino konnte sich von seiner Liebe verabschieden – denn Hannelore wurde beerdigt.

Bild berichtet, dass die 81-Jährige am Mittwochmorgen auf einem Friedhof in Kitzbühel beigesetzt wurde. Es war eine sehr intime Trauerfeier, bei der Heino, sein Sohn und enge Freunde anwesend waren. Der Witwer legte 44 rote Rosen auf Hannelores Grab, die ein Symbol für ihre 44-Jährige Ehe sind.

Kennengelernt hatten sich die beiden 1972 bei der "Miss Austria"-Wahl – sieben Jahre später gingen die zwei den Bund der Ehe ein. Wie schwer Heino der Tod seiner geliebten Hannelore trifft, macht ein erstes Statement deutlich. Auf der Homepage des Sängers, heino.de steht: "Sie passt jetzt weiterhin gut auf ihren Heino auf."

ActionPress Hannelore Kramm im Jahr 2019

Getty Images Heino mit seiner Frau Hannelore Kramm im April 2019

Getty Images Heino und seine Frau Hannelore Kramm im Januar 2015

