Herzstillstand: Fans trauern um verstorbene Hannelore Kramm!

Viele Menschen nehmen Anteil an ihrem plötzlichen Tod! Am Mittwoch wurde bekannt, dass Heinos (84) Ehefrau Hannelore Kramm (✝81) gestorben ist. Mittlerweile ist offiziell bestätigt, dass sie bereits am 8. November einen Herzstillstand hatte und an diesem letztendlich starb. Der Sänger konnte in den letzten Momenten nicht mehr bei seiner geliebten Frau sein. Im Netz nehmen zahlreiche Fans Anteil an Heinos Trauer um Hannelores Tod.

Auf einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram kommentieren Fans und zollen der Verstorbenen Respekt. "Mehr als 44 Jahre an Heinos Seite! Hannelore, ich ziehe meinen Hut – in allen Dingen. Ruhe in Frieden", schreibt eine Person. Eine andere kommentiert: "Möge ihm die Liebe und die Erinnerung an Ihr gemeinsames Leben die nötige Kraft in dieser schweren Zeit geben." Auf X sieht das ähnlich aus. "Ruhe in Frieden Hannelore und dem Heino mein herzliches Beileid", drückt eine Person ihr Mitgefühl aus.

Hannelores Tod wurde eine Woche lang geheim gehalten. Wie Bild berichtet, sei das Heinos ausdrücklicher Wunsch gewesen. "Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können", sagte dessen Manager. Der Musiker sei am Boden zerstört.

Getty Images Sänger Heino mit Frau Hannelore

Getty Images Heino und seine Hannelore auf dem Oktoberfest 2011

Getty Images Heino (r.) mit seiner Frau Hannelore, im September 2005 in Berlin

