"Liebe macht blind"-Star Giannina Gibelli ist schwanger!

Was für schöne Neuigkeiten! Giannina Gibelli hatte 2020 in der ersten Staffel von Liebe macht blind vergeblich nach dem Partner fürs Leben gesucht. Doch sie wurde erst nach der Show fündig: Im Juni vergangenen Jahres machte die US-Amerikanerin ihre Beziehung mit dem einstigen The Bachelorette-Teilnehmer Blake Horstmann öffentlich. Und jetzt verkündet das Paar zuckersüße News: Giannina und Blake erwarten ein Baby!

Das teilen die 30-Jährige und ihr Liebster ihren Fans überglücklich auf Instagram mit. "Erst kommt die Liebe, dann kommt Baby H", schreibt Giannina unter ein paar niedliche Fotos der beiden. Auf einem der Schnappschüsse zeigt die baldige Mama stolz ihre kleine Babykugel – Blake gibt ihr einen Kuss auf den Bauch. Voller Vorfreude betonen die zwei: "Wir sind so dankbar, dass das Leben uns hierhergeführt hat und überglücklich, im Frühjahr 2024 Eltern unseres süßen Babys zu werden!"

Gianninas und Blakes Fans und Freunde sind total begeistert von den Baby-Nachrichten und freuen sich mit den beiden. "Das ist die erste Schwangerschaftsankündigung in diesem Jahr, die mich richtig glücklich macht! Glückwünsche an euch", kommentiert The Bachelorette-Kollege Adam Gottschalk. Drag Queen Vanessa Vanjie schreibt: "Oh mein Gott, ich könnte weinen! Herzlichen Glückwunsch. So glücklich für die Familie."

