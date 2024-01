Süße Bilder: Schwangere Giannina Gibelli feiert Babyparty

In wenigen Monaten sind sie zu dritt! Nachdem Giannina Gibelli hatte 2020 in der Netflix-Kuppelshow Liebe macht Blind nach ihrem Mister Right gesucht, ihn aber erst danach gefunden: Seit Juni 2022 ist die Influencerin mit Ex-Bachelorette-Kandidat Blake Horstmann zusammen. Aktuell erwartet das Pärchen auch seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und um die baldige Geburt ihres Babys zu feiern, schmeißen Giannina und Blake nun eine Babyparty!

Auf Instagram teilt die 30-Jährige ein paar Eindrücke ihrer Fete. Auf einem Schnappschuss posiert sie vor einem "Oh Baby"-Schild – ihren kugelrunden Babybauch setzt Giannina dabei in einem eleganten weißen Kleid in Szene. Weitere Aufnahmen zeigen die Schwangere mit ihren Gästen oder beim Auspacken von Geschenken. "Ich hätte mir nie vorstellen können, wie schön, liebevoll und besonders dieses ganze Wochenende sein würde. [...] Unser Baby wird so unglaublich geliebt und ich werde jeden Moment dieses Wochenendes für den Rest meines Lebens in Ehren halten", schwärmt die US-Amerikanerin.

Auf einem ihrer Schnappschüsse sind Giannina und Blake beim Schneiden einer Torte zu sehen – es wurde auf der Babyparty somit wohl auch das Geschlecht ihres Babys enthüllt! Aber wird die Schwangere dies auch noch ihren Fans verraten? "Sehr bald", erklärt sie verheißungsvoll in einem Kommentar unter ihrem Posting.

