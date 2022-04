Schwebt Giannina Gibelli etwa wieder auf Wolke sieben? Bei ihrer Liebe macht blind-Teilnahme hatte die Schönheit ein trauriges Ende zu verkraften: Kurz vor dem Traualtar machte ihr Auserwählter, Damian Powers, einen Rückzieher und suchte statt dem Jawort lieber das Weite. Den anschließenden Liebeskummer scheint die Beauty gut verkraftet zu haben – ob sie jetzt sogar wieder vergeben ist? Im Netz zeigt sich Giannina nun jedenfalls mit einem Mann an ihrer Seite!

Bereits seit Anfang dieses Jahres munkeln Fans, dass die Netflix-Bekanntheit wieder neu vergeben ist. In ihrer Instagram-Story bestätigte Giannina diese Vermutungen nun: Total verliebt schmiegt sich das Model an seinen Liebsten, der liebevoll den Arm um Giannina legt. Ihren Freund bekommen die Fans aufgrund des Handys vor dem Gesicht allerdings nicht zu sehen. Wie Page Six berichtete, soll es sich bei dem Unbekannten allerdings um Ex-Bachelorette-Kandidat Blake Horstmann handeln.

Die beiden Turteltauben genießen aktuell eine Reise durch Europa. Die Chemie zwischen den beiden scheint jedenfalls zu stimmen und es knistert gewaltig. Immerhin teilen Giannina und Blake jede Menge Gemeinsamkeiten: Unter anderem wurde nicht nur die Schönheit im letzten Moment abserviert – auch Blake belegte bei seiner Kuppelshow-Teilnahme nur den zweiten Platz.

Getty Images Giannina Gibelli und Damian Powers

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli, bekannt aus "Love Is Blind"

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli mit ihrem Partner

