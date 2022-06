Nach Gerüchten: Giannina Gibelli macht neue Liebe öffentlich

Giannina Gibelli ist wieder in festen Händen! Die 29-Jährige hatte 2020 bei Liebe macht blind vergeblich nach ihrem Mr. Right gesucht. Der Kandidat Damian Powers machte ihr zwar einen Heiratsantrag – zu einer Hochzeit kam es aber nicht. Doch im April dieses Jahres deutete Giannina an, wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Jetzt machte sie ihre Beziehung auch endgültig öffentlich!

Auf Instagram veröffentlichte Giannina eine Reihe süßer Pärchenbilder, die sie mit ihrem neuen Partner Blake Horstmann zeigen. Der US-Amerikaner war bereits in der 14. Staffel von The Bachelorette zu sehen. In der Kommentarspalte gab Giannina bekannt: "Mein am schlechtesten gehütetes Geheimnis. Seht, warum ich in diesem Jahr so glücklich war."

Doch auch Blake teilte mehrere niedliche Schnappschüsse und schwärmte von seiner Liebsten. "Einfach nur so glücklich", betitelte er die Bilderreihe und gab zudem einen Hinweis, wie er Giannina kennengelernt hat. "Wenn ihr euch wundert, wie zur Hölle das passiert ist, schaltet bei 'All Stars Shore' ein", verriet der 33-Jährige. Dabei handelt es sich um eine neue Realityshow, bei der Teilnehmer aus verschiedenen TV-Formaten aufeinandertreffen.

Anzeige

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann

Anzeige

Instagram / gianninagibelli Blake Horstmann und Giannina Gibelli, Influencer

Anzeige

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann

Anzeige

Denkt ihr, dass die beiden in Zukunft viel von ihrer Beziehung preisgeben? Ja, davon gehe ich aus. Nein, ich glaube eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de