"Geflasht": Marvin Kleinen und Jenny packen Lovestory aus

Sie haben sich gefunden! Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart lernten sich in diesem Jahr in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Während der kleine Bruder von Calvin Kleinen (31) eigentlich mit Christina Rusch (25) anbandelte, funkte es zwischen der Kölnerin und Danilo Cristilli (27). Trotzdem konnten die TV-Persönlichkeiten ihre Hände nicht voneinander lassen. Nach der Show sorgten sie mit ihrer Beziehung für eine Überraschung. Gegenüber Promiflash erzählen Jenny und Marvin, wie sie zueinandergefunden haben!

Nach der Show hatten die beiden weiterhin Kontakt, wie sie gegenüber Promiflash ausplaudern. Vor allem Marvin habe sich immer wieder bei der Beauty gemeldet: "Was mich halt so geflasht hat, war, dass er immer über FaceTime angerufen hat. Er hat mir immer zugehört und wir haben über viele Dinge gesprochen." Schließlich hätten sich die Turteltauben auf einem Festival getroffen. "Wir waren beide auf dem World Club Dome und man hat sich dort wiedergesehen und sich gut verstanden. Wir sind dann mit den anderen feiern gegangen. Am Ende hat uns der Weg dann gemeinsam auf das Hotelzimmer geführt", verrät Marvin. Seitdem hätten sie sich jede Woche gesehen.

Dass sie am Ende trotz ihrer Liebe zueinander kein Perfect Match waren, störe das Paar nicht: "Das sagt ja nichts über unsere Beziehung und unsere Bindung aus", findet Marvin. Jenny dagegen ist überzeugt, dass die beiden dennoch ein Perfect Match seien: "Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge!"

RTL / Frank Beer Marvin Kleinen, "Swipe, Match, Love"-Teilnehmer

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Realitystar

RTL / Frank Beer Danilo Cristilli, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023

