Promi-Büßen: Lisha bricht in Runde der Schande in Tränen aus

Lisha erlebt ein Wechselbad der Gefühle. Zusammen mit elf anderen Stars möchte die TV-Bekanntheit bei Das große Promi-Büßen zu einem besseren Menschen werden. In der ersten Folge mussten sich Yvonne Woelke (41) und Patrick Romer (27) bereits ihre Fehler aus der Vergangenheit ansehen und büßen. Nun ist es Lisha, die auf dem Stuhl vor Olivia Jones (53) mit all ihren Eskapaden konfrontiert wird!

In der Vergangenheit fiel Lisha in Shows wie dem Sommerhaus mit ihrem aggressiven Verhalten auf. Beispielsweise ging sie damals auf Evanthia Benetatou (31) los – in der Runde der Schande wird sie mit diesen Szenen konfrontiert. "Das sind keine einfachen Aggressionen mehr, das sind Gewaltfantasien. Das ist purer Hass", erklärt Olivia überzeugend. Lisha schäme sich heute sehr für ihre Aktionen. Sie glaube inzwischen den Auslöser für ihre Fehltritte gefunden zu haben. "Ich hatte zu meiner Mutter einen sehr engen Draht [...] und von einem auf den anderen Tag hat sich uns alle verlassen [...] dass sie so gegangen ist, hat mich so unfassbar wütend gemacht", verrät sie weinend.

Die Zuschauer kaufen Lisha ihre Tränen aber kein bisschen ab. "Puh immer gut, wenn man jemand anderem die Schuld für die eigenen Taten geben kann", wetterte ein Fan auf X. Andere finden, dass ihr Trauma nicht ihr heutiges Verhalten entschuldigen könne. "Nicht vertrauen heißt nicht asozial werden" oder "Ich bleibe dabei, wenn ich Lisha auf der Straße treffen würde, würde ich die Seite wechseln", hagelt es zudem.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha,TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de