Samira und Serkan Yavuz bereuen ihre Sommerhaus-Taktik nicht

Ihr Plan ist aufgegangen. Samira (29) und Serkan Yavuz (30) waren als Nachzügler in das diesjährige Sommerhaus der Stars gekommen: Erst in der siebten Folge der Show kreuzte das Influencer-Duo auf dem Bauernhof in Bocholt auf. Trotz der späten Anreise konnten sich die Eltern von einer Tochter gegenüber ihrer Konkurrenz durchsetzen und sich den Titel krallen. Daher finden Serkan und Samira: Ihre Taktik im Sommerhaus war genau richtig!

Das verraten die zwei nun im Interview mit RTL. "Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich werde mich auch für nichts und wieder nichts entschuldigen. Wir würden es genauso nochmal machen", stellt der 30-Jährige klar und fügt hinzu: "Wir waren einfach cleverer. Wer da ohne Taktik reingeht, ist selber schuld!" Das Gewinnerpaar sei schließlich nicht unter die Gürtellinie gegangen, sondern habe lediglich seinen Plan durchgezogen.

Die Sommerhaus-Zuschauer sehen das allerdings anders – die sind von Serkan und Samiras Sieg nämlich alles andere als begeistert. "Für mich haben die Falschen gewonnen", schreibt ein User auf Instagram und ein weiterer schließt sich an: "Im Ernst? Serkan gewinnt das Ding? Schön zurechtgebogen."

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

RTL Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Juli 2023

