Umut Tekin kann mit Jana-Maria nicht über Gefühle sprechen!

Sie sind anscheinend schon mit Problemen in die Show gekommen! Bei Temptation Island V.I.P stellen Umut Tekin (26) und Jana-Maria Herz (31) ihre Beziehung auf die Probe. Schon nach wenigen Tagen war zwischen dem Vergebenen und Verführerin Emma Fernlund eine Anziehung zu spüren, die auch Jana-Maria in der anderen Villa nicht vorenthalten wurde. Die Blondine schafft es auf der emotionalen Ebene, den Lockenkopf um den Finger zu wickeln. Offenbar ist das etwas, was Jana-Maria nicht kann: Umut kann mit seiner Freundin nicht über Gefühle sprechen.

Mit Promiflash plaudert der gelernte Pfleger unter anderem darüber, warum er sich so schnell schon emotional auf Emma einlassen konnte. "Mit Jana-Maria hatte ich schon immer das Problem, nicht offen über meine Gefühle reden zu können", gibt er zu. Mit Emma scheint er das sehr wohl zu können. Hat die Verführerin also damit einen Vorteil gegenüber Umuts Freundin?

Scheinbar hatte es schon vor den Dreharbeiten Unstimmigkeiten in Umut und Jana-Marias Beziehung gegeben. Dass er in der aktuellen Folge kein gutes Haar an seiner Freundin lässt, scheint ihn wenig zu stören. "Viele sehen halt nur, wie ich mich über Jana-Maria aufrege, aber nicht viele sehen den Kern, warum es ständig so ist und was sich in mir schon vor Temptation aufgebaut hat", sagt er im Promiflash-Interview.

