"Temptation Island V.I.P."-Umut droht Jana mit Trennung!

Er hat die Nase richtig voll! Bei Temptation Island V.I.P reißt Umut Tekin (26) so langsam der Geduldsfaden. Als Verführer Calvin ein Bild von ihm und Jana-Maria Herz (31) vor seinen Intimbereich hielt, platzte dem gelernten Altenpfleger der Kragen: Seine Freundin habe ihn damit vor ganz Deutschland blamiert. Für Umut eine Nummer zu viel: Wenn sich Jana-Maria nicht erklären kann, droht er, mit ihr Schluss zu machen.

"Was diese drei Typen bei Jana gemacht haben, da habe ich in ihren Augen gesehen, dass sie das genossen hat", schimpft Umut in der aktuellen Folge im Einzelinterview. "Sie ist 31. Vertrau mir, Jana will keine Kinder. Sie will auch nicht heiraten. Jana will ihr Partyleben und das genießt sie", wettert er weiter. Seine Freundin habe den Verführern das Gefühl gegeben, dass es für sie in Ordnung wäre, wenn sie angeflirtet werde. Die Schuld für einen Vertrauensmissbrauch sieht der Lockenkopf ganz klar bei Jana-Maria: "Ich kann doch nicht ständig mit der Angst leben, dass wenn sie in Marbella ist, irgendeine Scheiße passieren könnte." Wenn sie das nicht erklären könne, werde er beim finalen Lagerfeuer Schluss machen: "Den Ring werde ich hier in Kroatien lassen und als Single herausspazieren."

Deutet sich der Ausgang von "Temptation Island V.I.P." bei Umut und Jana-Maria etwa jetzt schon an? Vor wenigen Tagen teilte der 26-Jährige außerdem ein Video, in dem er eine Collage von sich und den Fremdgehern Aleksandar Petrovic (32), Nico Legat und Marc-Robin zeigte. Damit machte sich Umut über die Fankommentare lustig, die dem Hottie Betrug mit Verführerin Emma Fernlund vorgeworfen hatten.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitystar

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Influencer

