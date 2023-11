Der Drummer von Kool & the Gang ist an Krebs verstorben

Die Band trauert um ein geliebtes Mitglied! Kool & the Gang gelang vor allem in den 70er-Jahren der Durchbruch. Mit Songs wie "Get Down on It", "Fresh" und "Ladies Night" wurde die von R&B-, Soul- und Funk-geprägte Gruppe zu einer Sensation. Doch die Band muss nun einen schweren Verlust verkraften: Der Drummer George Brown ist im Alter von 74 Jahren verstorben!

Wie TMZ berichtet, ist das Gründungsmitglied am Donnerstagabend in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Laut dem Onlineportal litt der Musiker seit Jahren an Krebs und hat den Kampf nun verloren. Das bestätigte auch schon ein Sprecher der Gruppe: "George Brown starb am 16. November 2023 in Los Angeles nach einem Kampf mit Krebs. George hat viele der kultigen Songs der Band mitgeschrieben, darunter 'Ladies Night', 'Too Hot', 'Jungle Boogie', 'Celebration' und 'Cherish'."

Bisher haben sich noch keine anderem Bandmitglieder zum Tod des 74-Jährigen geäußert. Auch Georges Familie, Fans und Freunde müssen den Verlust erst einmal verkraften. Der Schlagzeuger hinterlässt seine Frau Hanh Brown und fünf Kinder.

Getty Images Die Band Kool & The Gang im Juni 2018 in New York City

Getty Images George Brown, Musiker

Getty Images Die Band Kool & The Gang bei den 49. Awards der Songwriters Hall of Fame

