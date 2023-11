Haarige Wette: Sophia Thomalla zieht ihren Alexander auf

Schnipp, schnapp heißt es bald für den Lockenkopf! Seit über zwei Jahren sind Sophia Thomalla (34) und Alexander Zverev (26) in einer Beziehung. Die Moderatorin und der Olympiasieger hatten im vergangenen Jahr ihre freien Tage auf den Malediven genossen. Der Urlaub hatte für den Tennisprofi allerdings ein Nachspiel. Alexander verlor eine Wette gegen Sophia und durfte ein Jahr nicht zum Friseur! Nun ist es so weit und die Haare sollen ab. Doch Sophia hat ihre Einwände, wenn es um Alex' Friseur-Pläne geht!"

In einem Interview witzelte er, sich nach seinem Aufenthalt in Turin eine Glatze schneiden zu lassen. Diese radikale Veränderung scheint Sophia aber gar nicht zu passen. Sie kontert auf Instagram: "Ich dachte, Alex ist in Turin und nicht in Wunschhausen" und nimmt ihrem Liebsten den Wind aus den Segeln.

Übrigens: Als Sophia und Alex ihre Liebe im Oktober 2021 öffentlich gemacht hatten, trug der Tennisspieler einen Kurzhaarschnitt. Gern blicken die beiden auf die Anfänge ihrer Lovestory zurück. Sie kannten sich schon lange durch gemeinsame Freunde. Das erste richtige Kennenlernen fand dann in Berlin statt. Für beide war ziemlich schnell klar: Es passt!

Instagram / alexzverev123 Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Oktober 2022

Instagram / sophiathomalla Alex Zverev und Sophia Thomalla im September 2023 auf Korsika

RTL Alexander Zverev und Sophia Thomalla

