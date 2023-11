Kaum urige "Bauer sucht Frau"-Singles: Das sagt Inka Bause

Wie steht Inka Bause (54) zu den Veränderungen unter den Bauer sucht Frau-Bewerbern? In wenigen Tagen startet die 19. Staffel der beliebten Kuppelshow. In den ersten Staffeln waren eine Reihe komischer Kauze dabei – in den vergangenen Jahren hingegen schienen die Bauern immer cooler zu werden. Von früheren Kandidaten des Dating-Formats hagelte es dafür Kritik. Doch wie sieht Inka Bause diesen Wandel?

Im RTL-Interview erklärte die Moderatorin: "Die Bauern haben sich verändert, ich habe mich verändert. Das ist selbstverständlich. Es wäre schade, wenn es nicht so wäre. Wenn wir noch die gleiche Sendung machen würden wie vor 20 Jahren, würde es uns gar nicht mehr geben." Die Bauern hätten heutzutage ein ganz anderes Image als früher und seien keine Muttersöhnchen mehr, die vielleicht Ahnung von der Feuerwehr haben und ab und zu kegeln gehen. "Die sind alle online. Die sind vernetzt. Das sind moderne Menschen, die wie du und ich einem Beruf nachgehen, der mittlerweile heiß begehrt ist, der immer mehr Anerkennung findet, zumindest unter den Menschen – politisch sicherlich nicht", findet Inka.

Ihr Verhältnis zu den Kandidaten haben sich in all den Jahren aber nicht verändert. "Die Neugier ist zum Glück in 19 Jahren ‘Bauer sucht Frau’ nicht weniger geworden, weil ich jedes Jahr davon überrascht werde, was für tolle Menschen ich kennenlerne." Es werde nie langweilig.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL+ Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

RTL / Markus Nass Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTL+ Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass weniger sonderbare Menschen bei "Bauer sucht Frau" dabei sind? Ich finde es super. Na ja, vorher war es unterhaltsamer. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de