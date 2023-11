Laut Dean McDermott war seine Sucht der Grund fürs Ehe-Aus

Dean McDermott (57) gibt schockierende Enthüllungen preis. Der kanadische Schauspieler und Tori Spelling (50) waren rund 18 Jahre zusammen gewesen, bis sie dann im Juni ihre Trennung publik machten. Vor dem Liebe-Aus hieß es, dass die beiden Schauspieler ihre Ehe retten wollten. Doch das Vorhaben scheiterte. Der "Slasher"-Darsteller verrät jetzt, warum die Beziehung in die Brüche ging: Dean war alkohol- und tablettenabhängig!

Laut Radar Online habe der 57-Jährige einen 40-tägigen Entzug abgeschlossen. Wie schlimm seine Sucht war, erklärte Dean im Interview: "Es endete damit, dass ich jeden Abend ein Fünftel Tequila trank, sieben Tage die Woche, und eine Handvoll Narcos [verschreibungspflichtige Medikamente], ganz allein, mit einer wunderbaren Familie im Nebenzimmer." Seine Sucht sei letztendlich der Grund für die Trennung gewesen: "Das hat dazu geführt, und das hat zu der Zerrissenheit und zu dem geführt, was zwischen mir und Tori passiert ist."

Dass seine Ex bereits einen Neuen an ihrer Seite hat, scheint Dean nicht zu gefallen. Die 50-Jährige wurde nämlich knutschend mit einem anderen Mann gesichtet, was ihr einstiger Partner ihr aber nicht abkauft. "Dean denkt, dass Tori das öffentliche Turteln nur macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen", erläuterte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

Dean McDermott, Schauspieler

Dean McDermott, September 2019

