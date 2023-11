Mit Celebrity Crushes: Bill Kaulitz hatte Dreier-Fantasien!

Dieses Filmduo hat es ihm besonders angetan. Aktuell machen hartnäckige Spekulationen die Runde, dass Bill Kaulitz (34) mit Marc Eggers (37) anbandelt. Auf dem Oktoberfest und auf der Halloweenparty von Heidi Klum (50) soll es zwischen dem Tokio Hotel-Sänger und dem Model ganz schön gefunkt haben. Dennoch hält sich der Bruder von Tom Kaulitz (34) mit seinem Liebesleben ziemlich bedeckt – bis jetzt: Bill plaudert eine intime Bettgeschichte aus!

In der aktuellen Live-Folge vom "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"-Podcast will ein Fan von den Zwillingsbrüdern wissen, für welchen Promi sie zum allerersten Mal geschwärmt haben. "Das war natürlich Leonardo DiCaprio (49). Aber es war auch Kate Winslet (48). Ich fand beide toll", verrät der 34-Jährige und fügt hinzu: "Früher konnte ich mich nicht entscheiden. Da hatte ich schon Dreier-Fantasien." Dabei kommt der Musiker mächtig ins Schwitzen und hakt das Thema damit ab.

Erst vor wenigen Tagen gab ein Insider gegenüber RTL preis, was an Halloween zwischen Bill und seinem vermeintlichen Flirt Marc lief. "Die beiden kamen zusammen an, wirkten den ganzen Abend sehr vertraut miteinander, Bill suchte auch immer die Nähe zu ihm", berichtete der Informant. Sogar zum ein oder andere Kuss sei zwischen den beiden gekommen – und auch eng getanzt sollen sie haben.

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Leonardo DiCaprio und Kate Winslet im Februar 2016

Getty Images Marc Eggers im Juli 2017

