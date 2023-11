Passt Dominik Stuckmann etwa nicht zu "Promi Big Brother"?

Ist das nicht das richtige Format? In wenigen Tagen ist es wieder so weit: Die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt wagen sich erneut in den berüchtigten Promi Big Brother-Container. Neben Yeliz Koc (30) und Peter Klein (56) nehmen unter anderem auch Patricia Blanco (52) und Matthias Mangiapane (40) teil. Aber auch Dominik Stuckmann (31) ist mit von der Partie. Dass der einstige Bachelor sich vom großen Bruder beobachten lassen will, haben viele nicht erwartet...

Das verrät der 31-Jährige im Interview mit Promiflash: Denn vor allem im Netz reagieren seine Fans überrascht, da Dominik "gar nicht in die Trash-Welt reinpasst" – sie hätten ihn eher auf dem Tanzparkett von Let's Dance gesehen. "Wahrscheinlich passe ich auch gar nicht hinein, weil ich vom Typ her einfach ganz anders drauf bin als viele von den anderen. Aber ich habe einfach Bock drauf und das habe ich auch allen anderen gesagt. Mir geht es nicht ums Geld, mir geht es nicht darum, großartig in den Fokus zu rücken", erklärt er. Der Partner von Anna Rossow (35) nehme vor allem an "Promi Big Brother" teil, um "eine Lebenserfahrung zu sammeln".

Gerne würde sich Dominik auf dem Siegertreppchen sehen, wie er ebenfalls gegenüber Promiflash verrät. "Ich gehe da schon mit der Erwartungshaltung hinein, unter die letzten drei zu kommen. Leute, die auch teilweise schon drin waren, haben mir geschrieben: 'Hey, Dominik, ich glaube, du machst das Ding.' Das ist schon eine Motivation", zeigt sich der einstige Rosenverteiler siegessicher.

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann, Unternehmer

Anzeige

SAT.1 / Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de