Ex-Bachelor Dominik Stuckmann bekommt sein eigenes TV-Format

Dominik Stuckmann (32) fand 2022 bei Der Bachelor die große Liebe. Mit seiner ausgewählten Finalistin Anna Rossow (36) ist der einstige Rosenkavalier seither glücklich zusammen. In den vergangenen Jahren war der Sportliebhaber Teil verschiedener Shows, wie beispielsweise Promi Big Brother oder RTL Turmspringen. Nun geht die TV-Karriere des Blondschopfs offenbar weiter: Auf Instagram überrascht Dominik seine Fans mit einer kleinen Ankündigung. "2025 wird mein Jahr. Ich bekomme wahrscheinlich mein eigenes Format", verrät er.

Um welches Format es sich dabei handelt, erzählt Dominik allerdings nicht. Sein letzter großer TV-Auftritt war bei "Promi Big Brother". Im Interview mit Promiflash verriet der 32-Jährige, dass seine Teilnahme in der beliebten WG kein Zuckerschlecken war: "Ich muss sagen, ich bin ganz schön angeschlagen. Das war eine superemotionale Reise für mich. Ich war einfach ausgelaugt. So wenig Essen, so wenig Schlaf, so viele verschiedene Menschen auf einem Haufen – das macht einfach was mit einem."

Für Dominik läuft es allerdings nicht nur mit der TV-Karriere rund. Auch privat dürfte sich der Realitystar nicht beklagen können. Gemeinsam mit seiner Anna möchte er sich ein Eigenheim anschaffen. "Wir schauen ja schon länger ganz entspannt nach einem Haus, weil wir beide es nicht mehr so richtig fühlen, in der Stadt in einer Wohnung zu wohnen", berichtete Anna im vergangenen September auf Instagram.

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub

