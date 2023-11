Ruth tippt: Diese Promis sind dieses Mal bei "Masked Singer"

Ruth (47) hat bereits ein paar Ideen! Am Samstag geht das Rätselraten endlich wieder los: Dann startet die neue Staffel von The Masked Singer! Aber bereits jetzt spekulieren die Fans der Show fleißig, welche Promis wohl dieses Mal maskiert auf der großen Showbühne singen werden. Auch Rate-Queen Ruth Moschner macht sich schon Gedanken – diese Stars könnten ihrer Meinung nach dabei sein!

"Wir warten doch alle darauf, dass endlich Dunja Hayali (49) und Guido Maria Kretschmer (58) ihr Gesangstalent unter Beweis stellen", äußert sich die Moderatorin im Interview mit ProSieben. Auch über Lisa Feller (47), Heinz Rudolf Kunze und Andreas Bourani (40) würde Ruth sich sehr freuen. "Und, wenn wir 'Wetten, dass...?' am Samstagabend den Vortritt lassen, ist die Präsenz von Thomas Gottschalk (73) ja durchaus machbar", stellt sie weitere Vermutungen auf.

Aber auch in Sachen Masken hat Ruth schon so einige Ideen – denn auch die werden dieses Mal erst in der ersten Show gelüftet. "Nachdem, was ich so gesehen habe, würde ich mich über eine Waldelfe [...] freuen, mit schimmernden Flügeln und großen Augen", erzählt sie. Aber auch einen Yeti oder Eisbären könne sie sich nach den Hinweisen gut vorstellen.

Getty Images Dunja Hayali, Moderatorin

Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Premiere von "Caveman"

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

