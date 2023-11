Fans bereits sicher: Er ist bei "The Masked Singer" dabei!

In wenigen Wochen ist es endlich wieder so weit: Die erfolgreiche Sendung The Masked Singer kehrt auf die Bildschirme mit einer neuen Staffel zurück! Am 18. November soll der Ratespaß wieder losgehen – doch offenbar wollen die Zuschauer gar nicht so lange warten. Dass die zweite Show aufgrund der letzten Ausgabe von Wetten, dass..? statt am Samstag erst am Sonntag laufen soll, sorgt nämlich für zahlreiche Spekulationen. Fans glauben, den Grund für diese Änderung zu kennen!

Die treuen Anhänger des Formats glauben, dass etwas anderes dahinter stecken müsse, als in dem vom Sender abgegebenen Statement aufgeführt. "Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Thomas Gottschalk (73) unter einer der neuen Masken stecken könnte, deutlich", äußert sich ein Promiflash-Leser in den Kommentaren auf Facebook – und der ist mit dieser Meinung nicht allein! Andere Nutzer haben jedoch eine andere Vermutung: "Vielleicht steckt einer der Gäste unter den Masken?"

Doch wer wird den kultigen Moderator überhaupt durch seine allerletzte Show begleiten? Thomas verriet bereits in seinem Podcast "Die Supernasen", dass unter anderem Helene Fischer (39) und Shirin David (28) gemeinsam auftreten werden! Aber auch Weltstar Cher (77) nehme am 25. November auf seiner Couch Platz.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Anzeige

Getty Images Helene Fischer im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de