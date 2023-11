Wann wollen Walentina Doronina und Can Kaplan heiraten?

Wann haben die beiden ihre Hochzeit geplant? Walentina Doronina (23) und ihr Freund Can Kaplan sind schon seit etwas mehr als einem Jahr ein Paar. Nach ihrem Ausscheiden in der vergangenen Staffel von Promi Big Brother machte ihr Freund ihr vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag. Natürlich sagte die Influencerin Ja. Nicht einmal der Sommerhaus-Fluch konnte das verliebte Paar auseinanderbringen. Promiflash hat deswegen bei den beiden nachgefragt: Wann wollen Walentina und Can heiraten?

"Nach dem Sieg heiraten wir dann. Erst muss der Sieg nach Hause gebracht werden", verrät die Blondine beim Fame Fighting-Event gegenüber Promiflash. Tatsächlich konnte sich Can im Ring gegen Luigi Birofio (24) durchsetzen. Die Zeichen sollten also auf Hochzeit stehen. Walentinas Verlobter verrät weitere Details: "Es war viel Stress dieses Jahr. Wir hatten da keine Zeit, irgendwas zu planen. Nächstes Jahr ist auf jeden Fall guter Zeitpunkt, glaube ich."

Dass die Essener noch immer auf Wolke sieben schweben, zeigten sie im Sommerhaus der Stars. "Wir hatten fast jeden Tag im Sommerhaus Sex. Wir haben es immer ganz still und leise unter der Dusche gemacht. Ich bin auch sehr froh, dass nichts gezeigt wurde", plauderte die Influencerin gegenüber dem Berliner Kurier aus. Das erste Schäferstündchen hat nicht lange auf sich warten lassen: "Wir hatten schon am zweiten Tag Sex."

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan

Anzeige

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de