Wo ist Prinz Harry? Herzogin Meghan strahlt allein bei Event

Deuten etwa immer mehr Zeichen auf eine Krise hin? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind eigentlich seit einigen Jahren ein Herz und eine Seele. Seitdem die Royals-Aussteiger jedoch Großbritannien den Rücken kehrten, kommen immer wieder Gerüchte auf, dass es bei den beiden kriseln soll. Langsam, aber sicher verfestigt sich diese Spekulation: Meghan war nun ohne Harry auf einem Event in Los Angeles!

Am Donnerstagabend flanierte die 42-Jährige glamourös wie immer über den roten Teppich einer Gala vom Variety-Magazin. In einem beigefarbenen Designer-Kleid der Luxusmarke Proenza Schouler posierte die ehemalige Schauspielerin mit einem breiten Lächeln für die Fotografen. Besonders auffällig aber: Von ihrem Gatten war weit und breit keine Spur. Doch Fans können aufatmen. Wie Daily Mail berichtet, habe die Herzogin von Sussex in einem Interview "aufregende" und "neue Projekte" der beiden angeteasert.

Erst Anfang des Monats hatten aber andere Bilder der Sussexes für Aufruhr gesorgt. Bei einem Konzert von Katy Perry saßen zwar beide im Publikum, doch es sah fast so aus, als hatte nur eine ihren Spaß gehabt. Während nämlich Meghan fröhlich mitgesungen hatte, hatte Harry eher den Eindruck erweckt, keine Lust auf den Gig zu haben.

Getty Images Herzogin Meghan im November 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Konzert von Katy Perry

