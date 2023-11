Auf Konzert: Meghan feiert und Prinz Harry hat keinen Bock!

Während Herzogin Meghan (42) Spaß hat, scheint ihre bessere Hälfte keine Lust zu haben. Die gebürtige US-Amerikanerin und ihr Mann Prinz Harry (39) sollen schon seit geraumer Zeit in einer Ehekrise stecken. Es heißt, dass die Sussexes unterschiedliche Zukunftspläne verfolgen – in den vergangenen Wochen waren die zwei oftmals getrennt unterwegs. Am Wochenende waren die zweifachen Eltern wieder gemeinsam zu sehen, doch Harry schien sich dabei total gelangweilt zu haben.

Am Samstagabend fand in Las Vegas Katy Perrys (39) letztes Konzert ihrer "PLAY: Las Vegas Residency"-Tour statt, bei dem die royalen Aussteiger anwesend waren. Meghan schien die Zeit ihres Lebens zu haben und strahlte bis über beide Ohren. Ihr Gatte hingegen wirkte total desinteressiert und lustlos. Während die 42-Jährige den Abend sichtlich genoss, schien Harry eher unglücklich.

Neben dem Bruder und der Schwägerin von Prinz William (41) sahen sich auch andere hochkarätige Promis das Spektakel in Las Vegas an. Céline Dion (55) besuchte mit ihren Zwillingen das Konzert ihrer Kollegin. Die Sängerin durfte sich außerdem über familiäre Unterstützung freuen: Katys Verlobter Orlando Bloom (46) und ihre gemeinsame Tochter Daisy (3) feuerten die 39-Jährige an.

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Konzert von Katy Perry

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im April 2023

